Хабибу предложили стать футболистом

По словам президента клуба Ахмада Магомедкамилова, в соглашение осталось лишь вписать сумму. 3 июня Хабиб опубликовал видео, на котором он играет в футбол с махачкалинской командой «Легион Динамо». Себя он сравнил с бразильским нападающим Роналдо образца 2008 года. Сам Роналдо в комментариях поставил эмодзи аплодисментов.

«Мы сделали так, как в своем время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент мадридского „Реала“. Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму. Мы с Хабибом поступили так же», — сказал Магомедкамилов. В настоящее время в клубе ждут ответа Хабиба.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его проектом UFC.

