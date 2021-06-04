Хабибу предложили стать футболистом
Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» предложил контракт бывшему российскому чемпиону смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, сообщает телеканал «360».
По словам президента клуба Ахмада Магомедкамилова, в соглашение осталось лишь вписать сумму. 3 июня Хабиб опубликовал видео, на котором он играет в футбол с махачкалинской командой «Легион Динамо». Себя он сравнил с бразильским нападающим Роналдо образца 2008 года. Сам Роналдо в комментариях поставил эмодзи аплодисментов.
«Мы сделали так, как в своем время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент мадридского „Реала“. Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму. Мы с Хабибом поступили так же», — сказал Магомедкамилов. В настоящее время в клубе ждут ответа Хабиба.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его проектом UFC.
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