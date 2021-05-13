СМИ: Рамзан Кадыров раскритиковал Хабиба Нурмагомедова

По информации СМИ, Кадыров во время прямой трансляции в Instagram заявил, что в UFC для Нурмагомедова создавались благоприятные условия для выступлений. «Он хороший спортсмен, но он проект UFC», — подчеркнул лидер Чечни. Кадыров также добавил, что не видел, чтобы Нурмагомедов выступал с флагом РФ или флагом Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре прошлого года после победы над американским спортсменом Джастином Гэтжи. Россиянин остановился на рекорде в 29 побед, 0 поражений. Последнее выступление боец посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который ранее скончался от коронавируса.

