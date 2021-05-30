Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Кадырова о том, что он проект UFC

Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его проектом UFC, сообщает ТАСС.

Кадыров объяснил свои слова о бойце Нурмагомедове

По словам спортсмена, он не стал комментировать заявление политика из-за жизненного опыта. «Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC»,— сказал Нурмагомедов.

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом спортивной организации UFC и выразил готовность заплатить любой гонорар, чтобы боец проверил свои силы в поединке со спортсменом из чеченского «Ахмата».

Глава Чечни заявил, что не считает оскорбительным свое высказывание в отношении бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:Рамзан КадыровСпортНурмагомедов
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