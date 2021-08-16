Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей

По данным агентства, это соглашение станет самым большим для спортсмена. Контракт будет подписан с компанией-производителем энергетических напитков Gorilla.

Агентство пока не имеет официального подтверждения информации о контракте.

Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре прошлого года после победы над американским спортсменом Джастином Гэтжи. Россиянин остановился на рекорде в 29 побед, 0 поражений. Последнее выступление боец посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который ранее скончался от коронавируса.



