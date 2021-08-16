Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на сумму 7 млн долларов (500 млн рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, это соглашение станет самым большим для спортсмена. Контракт будет подписан с компанией-производителем энергетических напитков Gorilla.
Агентство пока не имеет официального подтверждения информации о контракте.
Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре прошлого года после победы над американским спортсменом Джастином Гэтжи. Россиянин остановился на рекорде в 29 побед, 0 поражений. Последнее выступление боец посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который ранее скончался от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
- В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
- Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года
- Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за ситуации в Афганистане
- Жители Крыма из зон подтопления получат компенсации на этой неделе
- Совбез ООН призвал создать новое правительство Афганистанас приходом талибов
- Германия и Франция планируют совместную работу по эвакуации граждан из Афганистана
- В промышленном районе Екатеринбурга произошел взрыв
- Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы
- Число погибших при наводнении в Турции выросло до 72
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru