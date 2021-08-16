Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на сумму 7 млн долларов (500 млн рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Хабибу предложили стать футболистом

По данным агентства, это соглашение станет самым большим для спортсмена. Контракт будет подписан с компанией-производителем энергетических напитков Gorilla.

Агентство пока не имеет официального подтверждения информации о контракте.

Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре прошлого года после победы над американским спортсменом Джастином Гэтжи. Россиянин остановился на рекорде в 29 побед, 0 поражений. Последнее выступление боец посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который ранее скончался от коронавируса.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:РекламаНурмагомедов
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