Нурмагомедов сообщил, как лучше «разгрузиться»
16 сентября 202101:36
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил о лучшем способе разгрузиться, сообщает «РЕН ТВ».
Лучший способ «разгрузиться» для себя он считает бег и тренировки.
Как сообщалось, Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на сумму 7 млн долларов (500 млн рублей). это соглашение станет самым большим для спортсмена. Контракт будет подписан с компанией-производителем энергетических напитков Gorilla.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- В США устроят гигантскую свалку ядерных отходов
- Во Владимирской области ведутся поиски троих пропавших мальчиков
- ПСЖ сыграл вничью с «Брюгге»
- Губернатор Орловской области призвал к возврату смертной казни
- Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам
- Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
- Лукашенко намерен помиловать 13 человек
- Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru