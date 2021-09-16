Нурмагомедов сообщил, как лучше «разгрузиться»

Лучший способ «разгрузиться» для себя он считает бег и тренировки.

Как сообщалось, Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на сумму 7 млн долларов (500 млн рублей). это соглашение станет самым большим для спортсмена. Контракт будет подписан с компанией-производителем энергетических напитков Gorilla.

