Хабиб Нурмагомедов не исключил включения ММА в программу Олимпиады

Смешанные боевые искусства могут войти в программу летних Олимпийских игр в 2028 или 2032 года. Этого не исключил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Это интересный, медийный вид спорта, где крутятся большие деньги - больше, чем в некоторых олимпийских видах спорта. Он точно входит в топ-5 после футбола, баскетбола или бокса. У MMA неплохие шансы, но многое зависит от того, кто будет его "толкать". Если грамотно подвести, хорошо упаковать эту конфетку, то можно продвинуть MMA в олимпийскую программу», - цитирует RT Нурмагомедова.