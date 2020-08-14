Хабиб Нурмагомедов не исключил включения ММА в программу Олимпиады

Смешанные боевые искусства могут войти в программу летних Олимпийских игр в 2028 или 2032 года. Этого не исключил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Это интересный, медийный вид спорта, где крутятся большие деньги - больше, чем в некоторых олимпийских видах спорта. Он точно входит в топ-5 после футбола, баскетбола или бокса. У MMA неплохие шансы, но многое зависит от того, кто будет его "толкать". Если грамотно подвести, хорошо упаковать эту конфетку, то можно продвинуть MMA в олимпийскую программу», - цитирует RT Нурмагомедова.

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Отвечая во время большой пресс-конференции относительно его будущего, то боец заявил, что не хотел бы ограничивать себя только тренерской деятельностью после окончания спортивной карьеры.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в интервью НСН предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате.

«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация», - отметила собеседница агентства.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Олимпиада
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