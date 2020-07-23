Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов-младший в своем Instagram.

О том, что Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом, стало известно в мае. Из Махачкалы его перевели на лечение в Москву. Несмотря на успешное лечение COVID-19, с осложнениями не справились сердце и мозг.

Похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова состоялись в Дагестане. Ему было 58 лет.

