Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Российской чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые публично прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в начале июля от последствий заражения коронавирусом.

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"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов-младший в своем Instagram.

О том, что Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом, стало известно в мае. Из Махачкалы его перевели на лечение в Москву. Несмотря на успешное лечение COVID-19, с осложнениями не справились сердце и мозг.

Похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова состоялись в Дагестане. Ему было 58 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
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