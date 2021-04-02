Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста мира в истории

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста мира в истории, пишет канал UFC Russia.

По мнению спортсмена, такого звания достоин форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Нурмагомедов отметил, что игрок занимает лидирующие позиции с 2004 года.

«Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — добавил российский боец.

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Ранее стало известно, что капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он выбросил во время матча против Сербии, продадут на аукционе. Вырученные средства пойдут на лечение для полугодовалого сербского ребенка.

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил НСН, что даже негативные эмоции можно обратить в пользу для другого человека.

«Криштиану Роналду достойный человек, если бы он знал, что так пойдут дела, что это может помочь ребенку, он бы не только повязку, он бы футболку выбросил там же», — отметил он для НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ФутболКриштиану Роналду
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