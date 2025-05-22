Футболист Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по окончании сезона
Самый титулованный игрок в истории испанской футбольной команды «Реал Мадрид» Лука Модрич покинет ее по окончании сезона 2024/2025. Об этом объявил сам клуб.
Хорват выступал за «сливочных» 13 лет, с лета 2012-го года. За это время он шесть раз становился победителем Лиги Чемпионом, четырежды чемпионом Испании и дважды брал кубок страны. В этот же период он выиграл награду лучшему игроку года «Золотой мяч».
Уточняется, что Модрич сыграет за команду на Клубном чемпионате мира в США в июне, но церемония прощания пройдет уже после субботнего матча против «Сосьедада». 24 мая 2025 команда расстанется и с главным тренером Карло Анчелотти. Он объявил о своем переходе в сборную Бразилии по футболу.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо станет тренером мадридского «Реала», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru