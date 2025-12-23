Гусева назначили главным тренером московского «Динамо» до конца сезона
23 декабря 202511:59
Московский футбольный клуб «Динамо» назначил главным тренером Ролана Гусева. Об этом говорится в сообщении команды.
«Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона», - отмечается в сообщении.
Ранее 48-летнего Гусева назначили временно исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода прежнего наставника Валерия Карпина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Гусев работает в ФК «Динамо» с лета 2023 года. При этом специалист выступал за клуб как футболист в 1996-2001 годах.
