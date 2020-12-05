Гусев: Десятый номер Марадоны – мечта любого юного футболиста

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН отметил, что нельзя убивать мечты футболистов изъятием номера Марадоны.

Сын аргентинского футболиста Диего Марадоны считает, что испанской «Барселоне» стоит вывести из обращения 10-й номер, под которым выступал его отец.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН раскритиковал такое предложение.

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«Я слышал предложение вообще из футбола вывести десятый номер. Думаю, что это не очень правильно. Нумерация игроков – это часть правил игры для меня, как офсайд. Нельзя вывести из игры офсайд, может, сравнение и притянуто за уши, но все же. А потом понимаете, десятый номер – это то, к чему стремится любой молодой футболист. И эту мечту, это стремление нельзя убить изъятием номера, мне кажется», – сказал он.

Также Гусев в эфире НСН подчеркнул, что проблема легионеров в РПЛ по-прежнему актуальна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболВиктор ГусевМарадона
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