Аргентинцы попросили изобразить Марадону на деньгах

Жители Аргентины обратились к правительству с просьбой изобразить скончавшегося футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тыс. песо, сообщает ТАСС.

Соответствующая акция была запущена на платформе Change.org 30 ноября и уже набрала свыше 137 тыс. подписей. Также появился дизайн банкноты, который оформлен в бело-голубых цветах флага Аргентины. В центре - крупный портрет молодого спортсмена, а на заднем плане - выигранный им кубок мира.