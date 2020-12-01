Аргентинцы попросили изобразить Марадону на деньгах
Жители Аргентины обратились к правительству с просьбой изобразить скончавшегося футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тыс. песо, сообщает ТАСС.
Соответствующая акция была запущена на платформе Change.org 30 ноября и уже набрала свыше 137 тыс. подписей. Также появился дизайн банкноты, который оформлен в бело-голубых цветах флага Аргентины. В центре - крупный портрет молодого спортсмена, а на заднем плане - выигранный им кубок мира.
Тем временем, аргентинская прокуратура предъявила обвинения личному врачу экс-игрока игрока и бывшего тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны по делу о смерти экс-футболиста.
Ранее стало известно, что суд постановил провести обыск в доме и клинике Леопольдо Луке, доктора скончавшейся звезды мирового футбола Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.
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