Аргентинцы попросили изобразить Марадону на деньгах

Жители Аргентины обратились к правительству с просьбой изобразить скончавшегося футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тыс. песо, сообщает ТАСС.

Соответствующая акция была запущена на платформе Change.org 30 ноября и уже набрала свыше 137 тыс. подписей. Также появился дизайн банкноты, который оформлен в бело-голубых цветах флага Аргентины. В центре - крупный портрет молодого спортсмена, а на заднем плане - выигранный им кубок мира.

Суд распорядился насчет обыска у доктора Диего Марадоны

Тем временем, аргентинская прокуратура предъявила обвинения личному врачу экс-игрока игрока и бывшего тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны по делу о смерти экс-футболиста.

Ранее стало известно, что суд постановил провести обыск в доме и клинике Леопольдо Луке, доктора скончавшейся звезды мирового футбола Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АргентинаДеньгиМарадона
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