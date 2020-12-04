Гусев призвал не убивать мечту из-за Марадоны

Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Сын Марадоны призвал ликвидировать десятый номер

Сын аргентинского футболиста Диего Марадоны считает, что испанской «Барселоне» стоит вывести из обращения 10-й номер, под которым выступал его отец.

Виктор Гусев: «Я слышал предложение вообще из футбола вывести десятый номер. Думаю, что это не очень правильно. Нумерация игроков – это часть правил игры для меня, как офсайд. Нельзя вывести из игры офсайд. Может, сравнение и притянуто за уши, но все же. А потом понимаете, десятый номер – это то, к чему стремится любой молодой футболист. И эту мечту, это стремление нельзя убить изъятием номера, мне кажется», – поделился своим мнением с НСН Виктор Гусев.

2

«Краснодар» продолжит борьбу в Лиге Европы

Все российские футбольные клубы, за исключением «Краснодара», вылетели из еврокубков.

Виктор Гусев: «Это печальный факт, но здесь нужно говорить не о наших футболистах, потому что в клубе на поле порой мы видим восемь иностранцев, легионеров, купленных за большие деньги. То есть речь идет о проблеме с клубами, с организацией футбола. А говорить, что наши не умеют играть... Не такие они уже и наши, поэтому здесь все гораздо сложнее», – прокомментировал он для НСН.

3

После концерта Басты в Петербурге закрыли «Ледовый дворец»

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли после концерта рэпера Басты, на котором, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, были нарушены противоэпидемиологические нормы.

Виктор Гусев: «Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он в эфире НСН.

4

Вуди Аллен допустил съемки кино в России

Вуди Аллен в одном из недавних интервью назвал Санкт-Петербург «одним из самых красивых и воодушевляющих городов», а Москву считает «великолепной». Кинематографист допустил, что после окончания пандемии снимет фильм в России.

Виктор Гусев: «Потрясающая новость для меня, потому что Вуди Аллен – мой любимый режиссер. И то, как он снимает, например, Нью-Йорк, дает надежду, что фильм о Москве или Петербурге будет не менее великолепным, если съемки все же будут. Но я его здесь очень жду», – сказал в беседе с НСН Виктор Гусев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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