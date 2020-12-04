Гусев призвал не убивать мечту из-за Марадоны
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Сын Марадоны призвал ликвидировать десятый номер
Сын аргентинского футболиста Диего Марадоны считает, что испанской «Барселоне» стоит вывести из обращения 10-й номер, под которым выступал его отец.
Виктор Гусев: «Я слышал предложение вообще из футбола вывести десятый номер. Думаю, что это не очень правильно. Нумерация игроков – это часть правил игры для меня, как офсайд. Нельзя вывести из игры офсайд. Может, сравнение и притянуто за уши, но все же. А потом понимаете, десятый номер – это то, к чему стремится любой молодой футболист. И эту мечту, это стремление нельзя убить изъятием номера, мне кажется», – поделился своим мнением с НСН Виктор Гусев.
«Краснодар» продолжит борьбу в Лиге Европы
Все российские футбольные клубы, за исключением «Краснодара», вылетели из еврокубков.
Виктор Гусев: «Это печальный факт, но здесь нужно говорить не о наших футболистах, потому что в клубе на поле порой мы видим восемь иностранцев, легионеров, купленных за большие деньги. То есть речь идет о проблеме с клубами, с организацией футбола. А говорить, что наши не умеют играть... Не такие они уже и наши, поэтому здесь все гораздо сложнее», – прокомментировал он для НСН.
После концерта Басты в Петербурге закрыли «Ледовый дворец»
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли после концерта рэпера Басты, на котором, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, были нарушены противоэпидемиологические нормы.
Виктор Гусев: «Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он в эфире НСН.
Вуди Аллен допустил съемки кино в России
Вуди Аллен в одном из недавних интервью назвал Санкт-Петербург «одним из самых красивых и воодушевляющих городов», а Москву считает «великолепной». Кинематографист допустил, что после окончания пандемии снимет фильм в России.
Виктор Гусев: «Потрясающая новость для меня, потому что Вуди Аллен – мой любимый режиссер. И то, как он снимает, например, Нью-Йорк, дает надежду, что фильм о Москве или Петербурге будет не менее великолепным, если съемки все же будут. Но я его здесь очень жду», – сказал в беседе с НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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