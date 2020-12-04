Гусев призвал не убивать мечту из-за Марадоны

Виктор Гусев: «Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он в эфире НСН.

