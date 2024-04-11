Матыцин: Россия не намерена создавать альтернативу Олимпиаде

В ходе круглого стола «Спортивные игры стран БРИКС» он отметил, что Россия имеет право «на выбор собственного пути», и это не следует воспринимать «как угрозу существующей спортивной системе».

«Для нас является главным наш национальный интерес, наши спортсмены, настоящее и будущее... сохранить статус национальной системы», - указал министр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, сообщает RT.

