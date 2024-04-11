Матыцин: Россия не намерена создавать альтернативу Олимпиаде
Россия не планирует создавать альтернативу Олимпийским играм. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.
В ходе круглого стола «Спортивные игры стран БРИКС» он отметил, что Россия имеет право «на выбор собственного пути», и это не следует воспринимать «как угрозу существующей спортивной системе».
«Для нас является главным наш национальный интерес, наши спортсмены, настоящее и будущее... сохранить статус национальной системы», - указал министр.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru