Олимпийцы выйдут на старт первого этапа Tenzor International Cup 2024

Из юных звезд по парусному спорту выделяют 21-летнюю Викторию Ликсанову, которая уже четвертый год является «№1» сборной России по парусному спорту в олимпийском классе 49-er FX.

Отмечается, что 30 команд и более 120 яхтсменов уже подтвердили свое участие в первом этапе Tenzor International Cup 2024.

Крупнейшее спортивное соревнование в классе MX700 пройдет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках запланировано четыре этапа в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.

Сезон посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте. Так, первый этап, включенный в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, пройдет с 30 мая по 2 июня 2024 года и будет носить имя первого председателя Президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова.

