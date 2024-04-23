Олимпийцы выйдут на старт первого этапа Tenzor International Cup 2024
Парусный турнир Tenzor International Cup 2024, первый этап которого включен в спортивную программу ПМЭФ-2024, объединит олимпийцев-парусников сразу нескольких поколений.
Самому старшему участнику – Дмитрию Берёзкину – мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, победителю Кильской регаты и участнику четырех Олимпиад в этом году исполнился 61 год. Из них 50 лет Берёзкин занимается парусным спортом.
Из юных звезд по парусному спорту выделяют 21-летнюю Викторию Ликсанову, которая уже четвертый год является «№1» сборной России по парусному спорту в олимпийском классе 49-er FX.
Отмечается, что 30 команд и более 120 яхтсменов уже подтвердили свое участие в первом этапе Tenzor International Cup 2024.
Крупнейшее спортивное соревнование в классе MX700 пройдет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках запланировано четыре этапа в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.
Сезон посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте. Так, первый этап, включенный в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, пройдет с 30 мая по 2 июня 2024 года и будет носить имя первого председателя Президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова.
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