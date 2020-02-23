Губерниев рассказал об уголовном деле против Логинова в Италии

23 февраля 202019:27

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что полиция Италии открыла в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело, сообщают РИА Новости.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии», — написал Губерниев Telegram.

По словам, комментатора, письмо из Международного союза биатлонистов (IBU) «оказалось весьма серьезным».

«Ждем развития событий», — добавил Губерниев.

Он также сообщил, что Логинову и Касперовичу позволят покинуть Италию.

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Ранее 23 февраля Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении батлониста из России Александра Логинова.

Напомним, накануне полиция Италии провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. Глава СБР Владимир Драчев в качестве причины назвал расследование оформления аккредитации Касперовича и старый допинговый скандал с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.

Ранее источник в Минспорте РФ в эфире НСН заявил, что в биатлоне началась травля российских спортсменов благодаря условиям, созданным WADA. По его мнению, международное агентство создало систему, при которой любой спортсмен может быть уличен в использовании допинг-препаратов, даже если он их никогда не употреблял.

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ФОТО: винтовка "Би-7-4" ФОТО: Ростех
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