Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего лишил французского актера Жерара Депардье Национального ордена Квебека, поскольку высказывания и действия актера противоречат ценностям ордена. Речь о высказывания Депардье в ходе визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году, когда он делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался переводчицу, отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. Кадры из этой поездки были ранее показаны телеканалом France 2.

Помимо прочего в документальном фильме французского канала «Дополнительное расследование» несколько женщин обвиняют Жерара Депардье в изнасиловании и домогательствах. После выхода фильма несколько представителей французской киноиндустрии заявили, что больше не будут сотрудничать с Депардье.

Ранее французская государственная телекомпания France Television приняла решение прекратить показ фильмов с актером Жераром Депардье из-за обвинений в изнасиловании.

