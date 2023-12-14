Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания
Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего лишил французского актера Жерара Депардье Национального ордена Квебека, поскольку высказывания и действия актера противоречат ценностям ордена. Речь о высказывания Депардье в ходе визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году, когда он делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался переводчицу, отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. Кадры из этой поездки были ранее показаны телеканалом France 2.
Помимо прочего в документальном фильме французского канала «Дополнительное расследование» несколько женщин обвиняют Жерара Депардье в изнасиловании и домогательствах. После выхода фильма несколько представителей французской киноиндустрии заявили, что больше не будут сотрудничать с Депардье.
Ранее французская государственная телекомпания France Television приняла решение прекратить показ фильмов с актером Жераром Депардье из-за обвинений в изнасиловании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru