Губерниев раскритиковал экипировку сборной России по биатлону
Российские биатлонисты недовольны качеством своей экипировки, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
По его словам, спортсмены массово жалуются на нее. «Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, <…>, и каждый тренируется и даже выступает фактически в своем», — указал Губерниев. Комментатор выразил надежду, что на осенних стартах в сентябре данный вопрос будет поднят и решен.
Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
