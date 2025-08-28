Губерниев раскритиковал экипировку сборной России по биатлону

Российские биатлонисты недовольны качеством своей экипировки, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается

По его словам, спортсмены массово жалуются на нее. «Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, <…>, и каждый тренируется и даже выступает фактически в своем», — указал Губерниев. Комментатор выразил надежду, что на осенних стартах в сентябре данный вопрос будет поднят и решен.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
