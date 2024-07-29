Губерниев: Россия — совсем не спортивная страна

Россия «совсем не спортивная» страна, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Губерниев назвал открытие Олимпиады в Париже отличным

«Спорт по большому счету мало кого интересует… И спортсмены…» — отметил Губерниев.

По словам комментатора, «грустно», что россияне обсуждают ерунду, а не спорт. Как отметил журналист, в стране «предстоит многое изменить и самим измениться».

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что нейросети смогут соперничать со спортивными комментаторами, однако искусственный интеллект будет лишь механически комментировать действия спортсменов и не передавать эмоции, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияЖурналистыДмитрий Губерниев

Горячие новости

Все новости

партнеры