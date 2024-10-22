«От Лещенко до Галанина»: Лидер Casual в юбилей Яшина рассказал о фанатах-музыкантах

За «Динамо» болеют Лещенко и Ларин, Шаганов и Галанин – торпедовцы, а у ЦСКА есть Баста, сказал в эфире НСН Алексей Яшин, вспомнив околофутбол и детство с «Индейцем» и «Заводным».

Фронтмен группы Casual Алексей Яшин в юбилей легендарного вратаря Льва Яшина в интервью НСН назвал музыкантов-болельщиков «Динамо» и указал на околофутбольные корни его группы.

Футбольные болельщики отмечают 22 октября 95-летие со дня рождения вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. Музыканты и актеры, болеющие за этот клуб, в числе которых и Алексей Яшин, записали в связи с этим песню и клип, посвященные легенде отечественного футбола. Лидер Casual рассказал о своей динамовской истории и друзьях-болельщиках.

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«Все началось с самого раннего детства, вернее даже не с моего детства, а с папиного. И дед у меня болел за "Динамо", и папа болел за "Динамо", и я, естественно, продолжатель семейных традиций. Я в прошлом футболист, закончил детско-юношескую спортивную школу, но в "Динамо" меня тогда не взяли. Но в любом случае, несмотря на то, что я играл в других командах, душой я всегда был за «Динамо». У нашего клуба не так много известных болельщиков, так называемых селебрити, мы все друг друга знаем и по возможности приятельствуем, дружим. Это Лев Лещенко, Юрий и Дмитрий Маликовы, Камиль Ларин, чета Арутюновых, я, Игорь "Кэш" из группы "СЛОТ", певица Виолетта Дядюра, Люся Чеботина болельщица "Динамо". У нас очень маленький круг, у других клубов гораздо больше болельщиков», – сказал Яшин.

Он также назвал музыкантов-болельщиков других команд.

«Если брать другие клубы, мой друг Саша Шаганов – болельщик "Торпедо". Несмотря на вылеты команды, то что ее не было, потом она снова появилась, он всегда был торпедовцем, и я радуюсь, что у этого клуба есть такие преданные поклонники. В том числе и Сережа Галанин, он тоже болельщик "Торпедо". Про "Спартак" понятно – у них певица МакSим, которая даже их неофициальный гимн поет, и много разных других актеров и певцов. У ЦСКА - тот же Баста и множество актеров, писателей и поэтов. Если клуб делает "матч-дэй", то старается, пригласить выступить звезду, которая имеет отношение к клубу, но это не всегда получается. Не знаю, болеет ли Найк Борзов за "Локомотив", перед матчем которого он выступал. У нас недавно играла группа Uma2rman, но не знаю, болельщики они или нет. Ну а 1 ноября на игре с "Ростовом", посвященной Льву Яшину и его Дню рождения, мы будем презентовать этот ролик, в этот день выступят две группы - Casual и "СЛОТ"», - пригласил музыкант.

Яшин также подтвердил, что название группы Casual связано с футбольными фанатами.

«Так и есть. Конечно, Casual – это околофутбольное название. Оно имеет отношение к тем людям, с которыми я вырос, с этим было связано все мое детство. Я жил на восьмом этаже, а на пятом - Вова "Индееец", впоследствии он стал отцом-основателем спартаковской футбольной фирмы Gladiators, на десятом жил Паша "Заводной", это был самый легендарный армейский фанат. Я вырос именно в этих кругах. Поэтому я очень доволен, что мы так назвались. Это символично. Мы все имеем отношение к футболу, к фанатским группировкам, и мы дружим со всеми, особенно с нашими братскими армейскими группировками», - заключил собеседник НСН.
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Отвечая на вопрос, является ли он родственником Льва Яшина, Алексей Яшин сказал, что «все Яшины так или иначе родственники», поэтому можно считать, что они «дальние-дальние-дальние родственники».

Актер театра и кино» Камиль Ларин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему стал болельщиком московского «Динамо», хоть и родился в Волгограде.

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ФОТО: Алексей Яшин
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