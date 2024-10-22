«От Лещенко до Галанина»: Лидер Casual в юбилей Яшина рассказал о фанатах-музыкантах

Отвечая на вопрос, является ли он родственником Льва Яшина, Алексей Яшин сказал, что «все Яшины так или иначе родственники», поэтому можно считать, что они «дальние-дальние-дальние родственники».

Актер театра и кино» Камиль Ларин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему стал болельщиком московского «Динамо», хоть и родился в Волгограде.

