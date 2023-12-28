Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года

Губерниев сделал в мессенджере репост публикации журналиста Владимира Иванова, назвавшего более логичным признание Костомарова победителем в номинации «Преодоление года» или «Человек года». Комментатор отметил, что полностью согласен с журналистом, и добавил, что экс-фигурист сам удивлен тому, что стал спортсменом года. «Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня», — заключил Губерниев.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, Костомарова назвали спортсменом года 8% россиян.

Ранее сообщалось, что Костомаров впервые после ампутации вышел на лед на коньках на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.

