Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился в своем Telegram-канале с тем, что олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова признали спортсменом года.
Губерниев сделал в мессенджере репост публикации журналиста Владимира Иванова, назвавшего более логичным признание Костомарова победителем в номинации «Преодоление года» или «Человек года». Комментатор отметил, что полностью согласен с журналистом, и добавил, что экс-фигурист сам удивлен тому, что стал спортсменом года. «Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня», — заключил Губерниев.
Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, Костомарова назвали спортсменом года 8% россиян.
Ранее сообщалось, что Костомаров впервые после ампутации вышел на лед на коньках на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru