Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза
10 октября 202316:29
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что ему пришлось продать спортивный мотоцикл ради приобретения протеза на руку. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — поделился спортсмен.
Ранее Костомаров выразил надежду, что сможет выйти на лед на коньках. «Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез», — заявил он. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru