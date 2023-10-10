Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что ему пришлось продать спортивный мотоцикл ради приобретения протеза на руку. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Фигуристу Костомарову установили протезы для бега

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — поделился спортсмен.

Ранее Костомаров выразил надежду, что сможет выйти на лед на коньках. «Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез», — заявил он. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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