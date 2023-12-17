Костомаров впервые выступил в ледовом шоу после ампутации

Костомаров вышел на лед на коньках впервые после ампутации. Он выступил в номере его супруги Оксаны Домниной.

Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни. Он выразил надежду, что сумеет подстроиться под произошедшие в его жизни изменения, передает «Матч ТВ».

Костомаров перенес ампутации стоп и кистей из-за осложнений, вызванных пневмонией. Фигурист использует протезы.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым, напоминает «Радиоточка НСН».

