Костомаров впервые выступил в ледовом шоу после ампутации
Олимпийский чемпиона в танцах на льду Роман Костомаров выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.
Костомаров вышел на лед на коньках впервые после ампутации. Он выступил в номере его супруги Оксаны Домниной.
Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни. Он выразил надежду, что сумеет подстроиться под произошедшие в его жизни изменения, передает «Матч ТВ».
Костомаров перенес ампутации стоп и кистей из-за осложнений, вызванных пневмонией. Фигурист использует протезы.
Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым, напоминает «Радиоточка НСН».
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