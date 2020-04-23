Губерниев назвал досрочные выборы в СБР увлекательным сериалом
Спортивный телекомментатор в эфире НСН допустил заговор в Союзе биатлонистов России против его главы Владимира Драчёва.
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщила пресс-служба СБР. Позже действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в беседе с НСН заявил, что о подобном решении услышал впервые от журналиста НСН.
Спортивный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил происходящее как «увлекательный сериал» и сообщил, что не знает, чем это закончится.
«Это дело Союза биатлонистов и я пока слежу за этим увлекательным сериалом и думаю, чем это закончится. Не знаю, оставят Драчёва или снимут», - сказал комментатор.
А на уточнение журналиста НСН, что сам Драчёв не знал о собрании правления СБР, Губерниев предположил наличие заговора.
«Значит, у нас кругом зреет заговор и нужно понимать мотивы людей, которые это делают», - добавил Дмитрий Губерниев.
Ранее Владимира Драчёва обвинили в растрате денег СБР на личные нужды. Как пишет «Спорт-Экспресс», исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что у жены Драчева был личный водитель, который состоял на зарплате в СБР и в течение полутора лет получил около полутора миллиона рублей.
«Могу ответить, что «водителя жены нет, потому что нет жены». Абсурдные обвинения. Жена, конечно, есть, но она сама ездит, и никаких водителей у нее нет», - ответил на обвинения в эфире НСН Владимир Драчёв.
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