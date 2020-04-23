Губерниев назвал досрочные выборы в СБР увлекательным сериалом

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщила пресс-служба СБР. Позже действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в беседе с НСН заявил, что о подобном решении услышал впервые от журналиста НСН.

Спортивный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил происходящее как «увлекательный сериал» и сообщил, что не знает, чем это закончится.

«Это дело Союза биатлонистов и я пока слежу за этим увлекательным сериалом и думаю, чем это закончится. Не знаю, оставят Драчёва или снимут», - сказал комментатор.

А на уточнение журналиста НСН, что сам Драчёв не знал о собрании правления СБР, Губерниев предположил наличие заговора.

«Значит, у нас кругом зреет заговор и нужно понимать мотивы людей, которые это делают», - добавил Дмитрий Губерниев.