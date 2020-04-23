«Ничего об этом не знаю!» Драчев удивился досрочным выборам главы СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал НСН, что не в курсе планов правления организации.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире НСН заявил, что о подобном решении слышит впервые.

«Я от вас только что это услышал, ничего у нас сегодня не проводилось, видимо, это собрание проводили только те, кому от этого что-то надо. Хотелось бы понять, кто это проводил, у нас в планах никакого собрания правления не было», - заявил он.

Драчев отшутился от обвинений в растрате

Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Биатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры