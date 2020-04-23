«Ничего об этом не знаю!» Драчев удивился досрочным выборам главы СБР
Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал НСН, что не в курсе планов правления организации.
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире НСН заявил, что о подобном решении слышит впервые.
«Я от вас только что это услышал, ничего у нас сегодня не проводилось, видимо, это собрание проводили только те, кому от этого что-то надо. Хотелось бы понять, кто это проводил, у нас в планах никакого собрания правления не было», - заявил он.
Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.
Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.
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