«Ничего об этом не знаю!» Драчев удивился досрочным выборам главы СБР

Ранее сообщалось, что группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.