Губерниев грубо ответил оскорбляющим Латыпова болельщикам

По его словам, он решил вступиться за спортсмена и ответить тем болельщикам, которые в соцсетях «пишут про него гадости».

«Я что хочу сказать. Те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте: вы не люди, а говно!» — возмутился Губерниев в видеообращении.

Ранее Латыпов, бежавший в эстафете на ОИ на четвёртом этапе допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга, из-за чего сборная России упустила лидерство и стала только третьей. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал произошедшее «великой трагедией российского биатлона», сообщает RT.

