Губерниев грубо ответил оскорбляющим Латыпова болельщикам

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале выразил поддержку биатлонисту Эдуарду Латыпову, допустившему пять промахов на последнем этапе биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Биатлонист Латыпов извинился за упущенную победу в эстафете на ОИ-2022

По его словам, он решил вступиться за спортсмена и ответить тем болельщикам, которые в соцсетях «пишут про него гадости».

«Я что хочу сказать. Те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте: вы не люди, а говно!» — возмутился Губерниев в видеообращении.

Ранее Латыпов, бежавший в эстафете на ОИ на четвёртом этапе допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга, из-за чего сборная России упустила лидерство и стала только третьей. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал произошедшее «великой трагедией российского биатлона», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииБиатлонистыБиатлонДмитрий Губерниев
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