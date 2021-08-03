Грузинского спортсмена отстранили от Олимпиады

Анализы у спортсмена взяли 31 июля. Тест показал, что в его организме есть запрещенные вещества из группы анаболических стероидов. Атлет пропустит соревнование 3 августа.

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