Грузинского спортсмена отстранили от Олимпиады

Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио из-за допинга, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.

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Анализы у спортсмена взяли 31 июля. Тест показал, что в его организме есть запрещенные вещества из группы анаболических стероидов. Атлет пропустит соревнование 3 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ГрузияОлимпийские ИгрыТокио
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