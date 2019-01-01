Легенда хоккея раскрыл причину победы россиян в опасной игре с Латвией

Сборная России обыгрaлa комaнду Латвии в мaтче группового Чемпионaтa мирa-2019. Встреча началась с неудачи для россиян: латвийский хоккеист Оскарс Цибульскис открыл счёт и забил свою первую шайбу на этом чемпионате. Первый период закончился со счетом 0:1, но уже во втором периоде защитник сборной России Дмитрий Орлов сравнял счет, а Никита Гусев вывел команду вперед. Затем нападающий Никита Кучеров забросил третью шайбу в ворота сборной Латвии и упрочил преимущество россиян. Матч завершился со счётом 3:1 и сборная Россия досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Обсуждая матч с НСН, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и РФ Владимир Юрзинов признался, что побаивался исхода встречи в виду того, что сборная Латвии — серьезный противник.

«Это очень серьезный и трудный противник для нас. Я очень доволен победой и, откровенно говоря, я побаивался сегодня этой серьезной игры. Тем более, первый раз мы проигрывали 0:1, но ребята собрались, проявили характер и добыли очень важную победу для нас», — сказал он.