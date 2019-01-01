Легенда хоккея раскрыл причину победы россиян в опасной игре с Латвией
Заслуженный тренер РФ рассказал НСН, как российским хоккеистам удалось обыграть серьёзного противника со счётом 3:1.
Сборная России обыгрaлa комaнду Латвии в мaтче группового Чемпионaтa мирa-2019. Встреча началась с неудачи для россиян: латвийский хоккеист Оскарс Цибульскис открыл счёт и забил свою первую шайбу на этом чемпионате. Первый период закончился со счетом 0:1, но уже во втором периоде защитник сборной России Дмитрий Орлов сравнял счет, а Никита Гусев вывел команду вперед. Затем нападающий Никита Кучеров забросил третью шайбу в ворота сборной Латвии и упрочил преимущество россиян. Матч завершился со счётом 3:1 и сборная Россия досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обсуждая матч с НСН, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и РФ Владимир Юрзинов признался, что побаивался исхода встречи в виду того, что сборная Латвии — серьезный противник.
«Это очень серьезный и трудный противник для нас. Я очень доволен победой и, откровенно говоря, я побаивался сегодня этой серьезной игры. Тем более, первый раз мы проигрывали 0:1, но ребята собрались, проявили характер и добыли очень важную победу для нас», — сказал он.
По словам Владимира Юрзинова, российским хоккеистам удалось развернуть ход игры благодаря сильному командному духу.
«Командный дух очень важен. Я знаю, что ребята настроены, готовятся, чувствуется, что улучшаются от игры к игре, потому что матчи каждый раз труднее и труднее. Завтра швейцарцы, которые лидеры в Лиге, потом шведы, и борьба здесь идет за попадание в четверку и право остаться играть в Братиславе, то есть надо выиграть первое или второе место. Соперники очень серьезные, и звезды-нхловцы у них и очень много молодых талантливых ребят. Серьезные соперники, которые сейчас на подъеме в хоккее», — отметил заслуженный тренер.
Напомним, что в предыдущем матче против Италии сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в истории российского хоккея. В матче против команды Италии команда Ильи Воробьева забила в ворота соперника 10 безответных шайб.
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