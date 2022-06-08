Концерт группы БИ-2 на ПМЭФ отменили

Выступление группы БИ-2 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было отменено без объяснения причин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



При этом мероприятие должно было пройти уже 17 июня в ресторане «Гинза». Входной билет на одного человека стоил 50 тысяч рублей.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесенные концерты обязательно состоятся»,— указали представители группы во «ВКонтакте».

Еще 28 апреля БИ-2 отказались выступать в Омске на сцене с баннером «Za президента». После этого их концерты отменяются и переносятся.

