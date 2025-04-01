Гроссмейстер Карякин вызвал главу FIDE Сутовского на поединок по шахбоксу
Гроссмейстер Сергей Карякин, сенатор, представляющий в Совете Федерации Крым, вызвал на поединок по шахбоксу генерального директора Международной шахматной федерации Эмиля Сутовского. Так россиянин отреагировал на призыв главы FIDE о своей пожизненной дисквалификации.
Соответствующую цитату Сутовского в соцсетях опубликовал тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Карякин заметил, что не знает идет и речь о первоапрельской шутке, но готов провести с гендиректором Федерации шесть раундов бокс и шесть раундов шахмат.
Как рассказал Карякин ТАСС, Сутовский ещё в 2014 году подверг его критике за публичную поддержку воссоединению Крыма с Россией. Позиция ужесточилась после начала спецоперации на Украине.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале нынешнего года Совет Евросоюза внес Сергея Карякина в санкционный список по России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru