«Узнал минуту назад!»: Познер не понял, за что Канада ввела против него санкции

Канада ввела новые антироссийские санкции против 33 физических лиц и 44 юридических лиц, в том числе против Познера. Журналист отметил, что не знает, с чем связано введение против него санкций.

«Об этом я узнал из СМИ примерно минуту назад. Я абсолютно не в курсе, совершенно не знаю, что это такое, почему, у меня нет объяснения. В Канаде я был лет 20 тому назад. Я туда не собирался, но, вероятно, это меня ограничит», — сказал он.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что ему безразличны введенные в отношении него санкции Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

