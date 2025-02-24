«Узнал минуту назад!»: Познер не понял, за что Канада ввела против него санкции
Владимир Познер после введения персональных санкций заявил НСН, что не собирался в Канаду, а последний раз был там около 20 лет назад.
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил в разговоре с НСН, что не понимает, почему Канада ввела против него санкции, так как был в последний раз в этой стране 20 лет назад и не собирался посещать ее снова.
Канада ввела новые антироссийские санкции против 33 физических лиц и 44 юридических лиц, в том числе против Познера. Журналист отметил, что не знает, с чем связано введение против него санкций.
«Об этом я узнал из СМИ примерно минуту назад. Я абсолютно не в курсе, совершенно не знаю, что это такое, почему, у меня нет объяснения. В Канаде я был лет 20 тому назад. Я туда не собирался, но, вероятно, это меня ограничит», — сказал он.
Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что ему безразличны введенные в отношении него санкции Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru