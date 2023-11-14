Греческий теннисист Циципас снялся матча с Итогового турнира АТР
Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР. Как сообщает «Чемпионат», причиной стали проблемы со спиной.
Представитель Греции, занимающий в рейтинге ATP шестое место, встречался с восьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне. Матч продлился всего 17 минут, после чего грек отказался продолжать борьбу.
По словам Циципаса, медики разрешили ему играть, однако на корте он «чувствовал себя ужасно».
«Извиняюсь перед всеми зрителями... Тот факт, что я не смогу завершить турнир, убивает меня», — сказал греческий теннисист.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублёва в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, сообщает RT.
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