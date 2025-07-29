В Туве снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Тувы из-за лесных пожаров снова ввели на всей территории республики режим ЧС, снятый 25 июля. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Владислав Ховалыг.

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По его словам, увеличению количества пожаров, которых зарегестрировано уже 24, способствовала сухая жаркая погода.

«Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растёт. Главная причина - сухие грозы», - написал Ховалыг.

Он добваил, что республиканские власти запросили помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов.

Ранее крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции уничтожил более 680 гектаров территории, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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