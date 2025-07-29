В России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военного

По данным ведомства, силовиками был задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, готовивший нападение на военного по заданию украинских спецслужб.

В ФСБ указали, что находясь за рубежом он был завербован сотрудником спецслужб Украины. В Ростове-на-Дону злоумышленник арендовал квартиру, а также провёл разведку места проживания военнослужащего.

Отмечается, что у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи для общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трёх человек, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на Кубани, сообщает RT.

