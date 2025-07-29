В Нью-Йорке мужчина с винтовкой расстрелял людей в офисном здании
Мужчина с штурмовой винтовкой ворвался в 44-этажное здание в центре Нью-Йорка, в котором находятся офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает The New York Post.
Сообщается, что нападение совершил 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он застрелил офицера полиции, охранника здания и двух женщин, а также ранил ещё не менее шести человек.
После этого мужчина забаррикадировался на 33 этаже. Позже там было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
В автомобиле Тамуры полиция обнаружила дополнительные патроны и магазины для них, а также лекарства. Отмечается, что при диагностированных ментальных расстройствах у мужчины было действующее разрешение на скрытое ношение оружия.
Ранее в американском Айдахо неизвестный напал на пожарных, тушивших лесной пожар. Погибли два человека, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru