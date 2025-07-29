В Нью-Йорке мужчина с винтовкой расстрелял людей в офисном здании

Сообщается, что нападение совершил 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он застрелил офицера полиции, охранника здания и двух женщин, а также ранил ещё не менее шести человек.

После этого мужчина забаррикадировался на 33 этаже. Позже там было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.

В автомобиле Тамуры полиция обнаружила дополнительные патроны и магазины для них, а также лекарства. Отмечается, что при диагностированных ментальных расстройствах у мужчины было действующее разрешение на скрытое ношение оружия.

Ранее в американском Айдахо неизвестный напал на пожарных, тушивших лесной пожар. Погибли два человека, сообщает RT.

