В Нью-Йорке мужчина с винтовкой расстрелял людей в офисном здании

Мужчина с штурмовой винтовкой ворвался в 44-этажное здание в центре Нью-Йорка, в котором находятся офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает The New York Post.

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Сообщается, что нападение совершил 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он застрелил офицера полиции, охранника здания и двух женщин, а также ранил ещё не менее шести человек.

После этого мужчина забаррикадировался на 33 этаже. Позже там было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.

В автомобиле Тамуры полиция обнаружила дополнительные патроны и магазины для них, а также лекарства. Отмечается, что при диагностированных ментальных расстройствах у мужчины было действующее разрешение на скрытое ношение оружия.

Ранее в американском Айдахо неизвестный напал на пожарных, тушивших лесной пожар. Погибли два человека, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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