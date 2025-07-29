МЧС: Разбор конструкций после обрушения дома в Астрахани завершен
29 июля 202509:07
В Астрахани завершились работы по разбору конструкций после обрушения дома на улице Ляхова, 6. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, пострадавших и погибших обнаружено не было.
«Все работы выполнены в полном объёме», - сказал начальник ГУ МЧС РФ по Астраханской области Юрий Землянский.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что жильцам частично обрушившейся пятиэтажки компенсируют утраченное имущество, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru