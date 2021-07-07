Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний

По словам Свирина, есть надежда на то, что вскрытая проба Б покажет отрицательный результат, но высока вероятность, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

