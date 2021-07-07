Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
Члены российской сборной по гребле Павел Сорин и Никита Моргачев сдали положительные пробы на мельдоний. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
По его словам, проба проходила 17 июня на тренировочном мероприятии, 1 июля было получено соответствующие уведомление из РУСАДА.
На данный момент спортсмены остаются в Москве, ведется разбирательство.
По словам Свирина, есть надежда на то, что вскрытая проба Б покажет отрицательный результат, но высока вероятность, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
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