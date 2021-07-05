CAS дисквалифицировал легкоатлета Данила Лысенко за допинг
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Отмечается, что легкоатлет получил шесть лет дисквалификации, однако два года из них - условно. Срок отстранения спортсмена завершится 3 августа 2022 года.
В июне легкоатлета Сергея Шубенкова независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) оправдал по делу о допинге, передает телеканал «360».
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