CAS дисквалифицировал легкоатлета Данила Лысенко за допинг

Отмечается, что легкоатлет получил шесть лет дисквалификации, однако два года из них - условно. Срок отстранения спортсмена завершится 3 августа 2022 года.

В июне легкоатлета Сергея Шубенкова независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) оправдал по делу о допинге, передает телеканал «360».







