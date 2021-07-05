Двукратного чемпиона Европы по самбо Ибрагимова дисквалифицировали за допинг

Россиянин Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Решение было принято за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, срок дисквалификации - пять лет, начиная с 15 апреля 2021 года.

Впервые Ибрагимов стал чемпионом Европы по боевому самбо в 2016 году, второй титул он взял в 2019 году. В настоящее время 26-летний борец выступает в смешанных единоборствах (ММА).

Ранее 12 Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала 12 российских штангистов, сообщает RT.

