Сын Кадырова выиграл первый бой в ММА в 16 лет

Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова шестнадцатилетний Эли выиграл свой первый бой в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный».

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Юный спортсмен выступил в Москве на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Противником Эли Кадырова стал семнадцатилетний Ислам Акбаров, также впервые принявший участие в соревнованиях.

Бой был остановлен рефери на третьей минуте, Кадыров победил техническим нокаутом. Сын главы Чечни поблагодарил своих болельщиков и предположил, что в ближайшее время состоится еще один поединок.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провел тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КадыровПобедаСпорт
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