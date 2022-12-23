Сын Кадырова выиграл первый бой в ММА в 16 лет

Юный спортсмен выступил в Москве на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Противником Эли Кадырова стал семнадцатилетний Ислам Акбаров, также впервые принявший участие в соревнованиях.

Бой был остановлен рефери на третьей минуте, Кадыров победил техническим нокаутом. Сын главы Чечни поблагодарил своих болельщиков и предположил, что в ближайшее время состоится еще один поединок.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провел тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

