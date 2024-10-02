Госдума в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних
Государственная Дума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, гражданами с ограниченной дееспособностью и должниками по алиментам.
Документ был внесен сенаторами Александром Трембицким и Андреем Кутеповым. Он запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, лицами, не достигшими 18 лет, а также уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов.
Кроме того, организаторам азартных игр будет предоставляться право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и других требований, установленных законодательством.
Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил в разговоре с НСН, что повышенный интерес россиян к ставкам на спорт сигнализирует, что пора ограничить рекламу букмекерских контор. По его словам, государству не следует культивировать интерес граждан к азартным играм, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru