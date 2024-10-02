Госдума в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних

Государственная Дума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, гражданами с ограниченной дееспособностью и должниками по алиментам.

Документ был внесен сенаторами Александром Трембицким и Андреем Кутеповым. Он запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, лицами, не достигшими 18 лет, а также уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов.