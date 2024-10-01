«Азарт надо лечить»: В Госдуме ожидают, что траты россиян на ставки отрезвят власть

Порядка шести миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше триллиона рублей, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, Минфин России с одной стороны радует рост поступлений в бюджет, вместе с тем тенденция вызывает беспокойство. Ющенко допустил, что в России следовало бы ограничить рекламу букмекерских контор.

«Когда принимались законы о букмекерских конторах, была идея, что часть отчислений пойдет на спорт. Практика показала, что детский спорт как был не вполне доступным, часто платным, так и остался. Детские тренеры как получали минимальную зарплату, так и получают. Поэтому засилье подобной рекламы на телевидении и в интернете должно быть ограничено. Не вижу пользы от постоянных игр на деньги. На мой взгляд, необходимо ограничивать рекламу букмекеров», - заявил он.