«Азарт надо лечить»: В Госдуме ожидают, что траты россиян на ставки отрезвят власть
Интерес россиян к ставкам в букмекерских конторах может помешать развитию производства и технического потенциала страны, сказал НСН депутат Госдумы Александр Ющенко.
Повышенный интерес россиян к ставкам на спорт сигнализирует, что пора ограничить рекламу букмекерских контор, заявил НСН депутат Госдумы Александр Ющенко.
Порядка шести миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше триллиона рублей, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, Минфин России с одной стороны радует рост поступлений в бюджет, вместе с тем тенденция вызывает беспокойство. Ющенко допустил, что в России следовало бы ограничить рекламу букмекерских контор.
«Когда принимались законы о букмекерских конторах, была идея, что часть отчислений пойдет на спорт. Практика показала, что детский спорт как был не вполне доступным, часто платным, так и остался. Детские тренеры как получали минимальную зарплату, так и получают. Поэтому засилье подобной рекламы на телевидении и в интернете должно быть ограничено. Не вижу пользы от постоянных игр на деньги. На мой взгляд, необходимо ограничивать рекламу букмекеров», - заявил он.
По словам собеседника НСН, государству не следует культивировать интерес граждан к азартным играм.
«Страна не может развиваться и отвечать вызовом глобального мира, если она только играет на деньги. Это возможно, только если растет производство, технический потенциал, идет мобилизация всех ресурсов, в том числе и идей. Текущие цифры вовлеченности заставляют задуматься о том, что, наверное, куда-то не туда повернули, отвечая на запросы владельцев букмекерских контор. Показатели должны отрезвить законодательную власть, важно каким-то образом отреагировать. Если государство будет еще подкидывать дров в печь азартных игр, то завтра людей, которые в этом участвует, будет 10 миллионов, послезавтра 30 миллионов. Азарт, если это болезнь, надо лечить, а не культивировать», - подытожил он.
Ранее Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов сообщил «Радиоточке НСН», что средний размер ставок на спорт составляет от 500 до 1000 рублей. При этом среди любителей делать их не так много лудоманов, поскольку выигрыш определяется не случайным образом, а кропотливым интеллектуальным трудом.
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