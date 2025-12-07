Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот McLaren Ландо Норрис завоевал титул чемпиона «Формулы-1» 2025 года по итогам финальной гонки сезона в Абу-Даби.
И хотя Норрис приехал только 3-им, уступив Максу Ферстаппену (Red Bull, 1-е место) и напарнику по команде Оскару Пиастри (2-е место), ему хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом - перед последним Гран-при он опережал Ферстаппена на 12 очков.
Четыре предыдущих сезона подряд чемпионом был Макс Ферстаппен.
Ранее McLaren досрочно завоевал Кубок конструкторов в сезоне «Формулы-1» 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
