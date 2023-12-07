СМИ: Карпина дисквалифицировали на два матча за слова о дебилах

Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина дисквалифицировали на два матча за критику в адрес организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РБ Спорт».

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Игра «Ростова» против московского ЦСКА прошла в столице 3 декабря при сильном снегопаде. После матча Карпин высказал своё недовольство решением выпустить футболистов на поле.

«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил специалист.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал Карпина двухматчевой дисквалификацией, одна из игр - условно.

Ранее главного тренера «Ростова» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение регламента в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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