Футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи

Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, что в матче против Урала футболист «схватился за пах и потряс им». Данный жест классифицируется, как «унизительный и оскорбительный», за что судья показал игроку красную карточку.

По словам Кордобы, он демонстрировал это жест не судье а игроку.

В итоге в КДК решили оштрафовать игрока на 200 тысяч рублей, а также дисквалифицировать на три матча, плюс ещё один - условно.

«Кордоба не приносил извинений. Он может обжаловать как количество матчей, так и сумму штрафа», - заключил Григорьянц.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев, нарушив правила против армейского бразильца ЦСКА Виллиана Роши, зачем-то схватился за свое мужское достоинство и сделал характерное движение в сторону соперника, за что получил четырёхматчевую дисквалификацию, сообщает RT.

