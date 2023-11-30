Футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи
Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба был дисквалифицирован на четыре матча. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, что в матче против Урала футболист «схватился за пах и потряс им». Данный жест классифицируется, как «унизительный и оскорбительный», за что судья показал игроку красную карточку.
По словам Кордобы, он демонстрировал это жест не судье а игроку.
В итоге в КДК решили оштрафовать игрока на 200 тысяч рублей, а также дисквалифицировать на три матча, плюс ещё один - условно.
«Кордоба не приносил извинений. Он может обжаловать как количество матчей, так и сумму штрафа», - заключил Григорьянц.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев, нарушив правила против армейского бразильца ЦСКА Виллиана Роши, зачем-то схватился за свое мужское достоинство и сделал характерное движение в сторону соперника, за что получил четырёхматчевую дисквалификацию, сообщает RT.
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