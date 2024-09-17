Гогниев снова стал главным тренером «Алании»
Спартак Гогниев снова занял пост главного тренера футбольной команды «Алания» (Владикавказ). Об этом сообщается на портале клуба.
Отмечается, что Гогниев сменил предыдущего наставника, Султана Тазабаева, покинувшего клуб после слабого старта «Алании» в Первой лиги (16-е место, 9 очков).
Гогниев тренировал владикавказский клуб с июля 2019 по май 2022 года, достигнув значительных успехов: он вывел «Аланию» из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и в полуфинал Кубка России.
Ранее Сергей Ташуев вновь стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru