Гогниев снова стал главным тренером «Алании»

Спартак Гогниев снова занял пост главного тренера футбольной команды «Алания» (Владикавказ). Об этом сообщается на портале клуба.

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Отмечается, что Гогниев сменил предыдущего наставника, Султана Тазабаева, покинувшего клуб после слабого старта «Алании» в Первой лиги (16-е место, 9 очков).

Гогниев тренировал владикавказский клуб с июля 2019 по май 2022 года, достигнув значительных успехов: он вывел «Аланию» из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и в полуфинал Кубка России.

Ранее Сергей Ташуев вновь стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат».

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ФОТО: РИА Новости
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