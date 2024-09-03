ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера

Сергей Ташуев вновь стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

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В сообщении говорится, что трудовой договор с 65-летним специалистом подписан на два года.

В клубе напомнили, что Ташуев уже работал главным тренером с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством «Ахмат» занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории РПЛ.

Ранее Ташуев по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера ФК «Факел», пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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