ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера
3 сентября 202417:59
Сергей Ташуев вновь стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
В сообщении говорится, что трудовой договор с 65-летним специалистом подписан на два года.
В клубе напомнили, что Ташуев уже работал главным тренером с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством «Ахмат» занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории РПЛ.
Ранее Ташуев по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера ФК «Факел», пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru