ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера

В сообщении говорится, что трудовой договор с 65-летним специалистом подписан на два года.

В клубе напомнили, что Ташуев уже работал главным тренером с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством «Ахмат» занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории РПЛ.

Ранее Ташуев по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера ФК «Факел», пишут «Известия».