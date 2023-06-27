Goal: Месси — главный претендент на «Золотой мяч»

Лионель Месси возглавил список претендентов на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии портала Goal.com.

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Спортсмен в прошедшем сезоне забил 39 голов и сделал 25 результативных передач, победил с ПСЖ в чемпионате Франции и выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. Он семь раз получал «Золотой мяч».

Второе место занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

На третьем месте идет французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Церемония вручения состоится 30 октября в Париже.

Ранее стала известна дата первого матча аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском клубе «Интер Майами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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