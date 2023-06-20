Названа дата дебютной игры Месси за «Интер Майами»

Дебютный матч аргентинский форвард проведет в ночь на 22 июля по московскому времени. «Интер Майами» встретится с «Крус Асуль». Игра пройдет во Флориде.

О переходе в американскую команду Месси объявил 7 июня. Ожидается, что стороны подпишут трехлетнее соглашение 1 июля.

По данным The New York Times, Месси получил около $25 миллионов за рекламу туризма в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».

