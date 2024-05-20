Глушаков заявил об уходе из «Урарту»
Российский футболист Денис Глушаков, играющий на позиции полузащитника, заявил, что уходит из клуба «Урарту» (Армения). Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По словам Глушакова, у него была договоренность с армянским клубом, что он будет выступать за команду до конца сезона. Полузащитник предпочел воздержаться от комментариев касательно дальнейших планов, отметив, впрочем, что здоровье позволяет ему играть в футбол.
Напомним, Глушаков начал выступать за «Урарту» в феврале 2024 года. Он провел за команду 12 матчей, на счету Глушакова одна результативная передача.
Ранее Глушаков заявил о заговоре против него в футболе, который разрушил его карьеру после ухода из московского «Спартака» в 2019 году.
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