Глушаков заявил об уходе из «Урарту»

По словам Глушакова, у него была договоренность с армянским клубом, что он будет выступать за команду до конца сезона. Полузащитник предпочел воздержаться от комментариев касательно дальнейших планов, отметив, впрочем, что здоровье позволяет ему играть в футбол.

Напомним, Глушаков начал выступать за «Урарту» в феврале 2024 года. Он провел за команду 12 матчей, на счету Глушакова одна результативная передача.

Ранее Глушаков заявил о заговоре против него в футболе, который разрушил его карьеру после ухода из московского «Спартака» в 2019 году.

